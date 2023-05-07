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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تراجع كبير لإيرادات سينما عيد الفطر 2023.. و"يوم 13" على القمة

يوم 13
يوم 13

تراجعت إيرادات السينما المصرية بموسم أفلام عيد الفطر 2023 خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ بعد تحقيقها إيرادات عالية في الأيام الأولى من الموسم.

 

إيرادات عيد الفطر 2023

وشهد شباك التذاكر المصري، أمس، تحقيق إيرادات كلية بلغت مليون جنيه و84 ألف جنيه للأفلام السبعة المعروضة في شباك التذاكر، وجاءت الإيرادات كالتالي:

 

حقق فيلم يوم 13، بطولة أحمد داود، إيرادات أمس بقيمة 491,567 جنيه، وتدور الأحداث حول عزالدين "أحمد داود"، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

وجمع فيلم هارلى بطولة محمد رمضان إيرادات أمس بقيمة 252,771 جنيه، والفيلم من بطولة مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، حسنى شتا، مي كساب، نشوى بلال، إسماعيل فرغلى، باسل الزارو، وحازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

 

وحل فيلم بعد الشر، بطولة علي ربيع، ثالثًا بإيرادات بقيمة 160,288 جنيه، ويدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ويشارك في البطولة أوس أوس وميرنا نورالدين ورنا رئيس.

 

وفي المركز الرابع جاء فيلم ابن الحاج أحمد بإيرادات بقيمة 102,045 جنيه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول أحمد "شيكو" الذي يعمل في بقالة والده "سيد رجب"، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة.


وجمع فيلم "رمسيس باريس" إيرادات بقيمة 50,852، وهو من بطولة هيفاء وهبي، بينما جمع فيلم مغامرات كوكو لبيومي فؤاد إيرادات بقيمة 18,190 جنيه، وساعة إجابة حقق  9,125 جنيه.

موسم أفلام عيد الفطر 2023 أفلام عيد الفطر 2023 إيرادات إيرادات عيد الفطر 2023 شباك التذاكر المصري فيلم يوم 13

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