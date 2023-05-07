الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من غرفة العمليات.. وكيل "تعليم دمياط" يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابع علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم.

يأتي ذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت أمس السبت بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات الدكنور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

واطمأن وكيل الوزارة، إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.

وأوضح  أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم ٣٥٢٨١ امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم ٣٥٥٨٥ مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى.

وتابع أنه أدى الطلاب في الفترة الثانية امتحان بمادة التربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم ٣٧٩٥٦ امتحان مادة اللغة الإنجليزية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم ٣٣٥٣٨ امتحان الحبر والإحصاء في الفترة الأولى  وفي الفترة الثانية في مادة التربية الفنية، وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم ١٣٤٣٥ الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، وبلغت نسبة الحضور ٩٩،٩% تقريباً.

وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم حيث تابع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني في كافة مدارس محافظة دمياط بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية في محافظة دمياط والبالغ عددهم عشرة إدارات تعليمية على مستوى المحافظة في محافظة دمياط. 

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