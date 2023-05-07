الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلى يتقدم باحتجاج رسمى ضد محمد العتبانى حكم مباراته أمام المقاولون

فريق البنك الاهلي
فريق البنك الاهلي

تقدم نادي البنك الأهلي باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية، ضد محمد العتباني حكم مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي والتي أقيمت الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي وقع فيها حكم اللقاء.

 وأوضح النادي في شكواه، أن الحكم طرد محمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي دون أن يرتكب اللاعب خطأ يستدعي إشهار البطاقة الحمراء، وظل فريق البنك الأهلي يلعب منقوصًا في الوقت الذي كان الفريق قريبًا من تحقيق هدف الفوز.

وأضاف النادي، استكمل حكم اللقاء أخطاءه التحكيمية باحتساب ركلة جزاء ضد فريق البنك الأهلي أجمع على عدم صحتها خبراء التحكيم المصري، وقد خاطبنا اتحاد الكرة من قبل بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر علي نتائج الفريق في العديد من المباريات. 

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