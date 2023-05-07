"سوهاج أهل الكرم".. مبادرة لمساعدة الأسر السودانية الفارة من ويلات الحروب (صور)

دشن شاب بمحافظة سوهاج، مبادرة "سوهاج أهل الكرم" لاستضافة والتكفل بالأسر السودانية الفارة من السودان من ويلات الحرب بالسودان من خلال دعوة كافة أطياف المجتمع السوهاجى بتقديم يد العون لهم.

وقال الشاب “النقيب نقيب الشباب” صاحب المبادرة، إن هذه مبادرة ذات طابع إنساني فى المقام الأول وهي تمثل لمسة مصرية سوهاجية تبرز طباع أهل الكرم الجدعان من أبناء سوهاج وهو مما يدفع الجميع للتكاتف من أجل عمل الخير والقيام بدورهم الإنساني لتخفيف الضغوط والظروف الصعبة على أخواننا السودانيين.

ولفت إلى أنه تضامن مع المبادرة عدد من كبير من المهندسين والمحامين والعاملين بجامعة سوهاج ورجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ورموز المجتمع وعدد من شباب سوهاج الوطني ورجال الأعمال السوهاجية وأساتذة الجامعة وعدد من المشايخ والقساوسة ومجموعة من الشباب المتطوعين والكيانات الشبابية والأشخاص القادرين ومجموعة من فتيات وسيدات المجتمع الوطنيات .

ولفت "نقيب الشباب"، إلى أن آلية تنفيذ المبادرة تتمثل في دعوة كل من لديه شقة سكنية غير مستغلة موقتا أو فوق سطح منزله أو غرفة في الدور الأرضي من المنزل أن يستضيف أسرة سودانية بشكل مؤقت لمدة شهر حتى ستة أشهر على حسب قدرته بدون مقابل حتى توفيق أوضاعهم، كل من لديه القدرة على أطعامهم ولو بوجبة واحدة أو من لديه القدرة على إطعامهم لمدة شهر حتى توفيق أوضاعهم، كل من لديه القدرة على توفير العلاج أو الكشف المجاني لهم من أطباء، كل من لديه القدرة على توفير فرص عمل لهذه الأسرة حتى تستطيع توفيق أوضاعهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية.



جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

جانب من المبادرة