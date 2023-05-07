الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟.. البابا تواضروس الثاني يجيب

البابا تواضروس
البابا تواضروس

أجاب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على تساؤل، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ تزامنًا مع أيام الخمسين المقدسة التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وجاءت إجابة البابا تواضروس الثاني، من خلال الصفحة الرسمية  للمركز الإعلامي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن طريق 5 نقاط وهم:

1ـ  في طريق التوبة، غير طريقتك وفكرك ليكون حسب الوصية، "حياة التوبة".

2ـ عش حياة الحرية ولا تربط قلبك بشئ أرضي "حياة الحرية ".

3ـ ليكون لك كنز في السماء عش حياة العطاء لتشعر بالسعادة "حياة السعادة".

4ـ عش حياة الوصية واتبع حياة المسيح "حياة الوصية".

5ـ عش  حياة الجهاد اليومي متشبهًا بسيدك الذي حمل صليب الفداء من أجلنا "حياة الجهاد".

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