الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع كفاءة حى فيصل ومتابعة تطوير شارع ناصر فى السويس (صور)

تجميل الحدائق
تجميل الحدائق

يواصل حي فيصل بمحافظة السويس أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار الارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بجميع المناطق بحى فيصل.

وشهدت حديقة التنعيم بحي فيصل أعمال تطوير تحت إشراف اللواء عمرو البغدادي، رئيس حي فيصل والإدارات المعنية.

وقامت إدارة الحدائق بالحي بأعمال النظافة العامة وري الأحواض والنجيل وتهذيب الحشائش الخضراء داخل المسطحات الخضراء الواقعة بحديقة التنعيم. 

ووجّه رئيس حي فيصل، اللواء عمرو البغدادي، باستمرار رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والعناية بالأشجار بصفة دائمة، في إطار مواصلة الحي جهود رفع كفاءة عدد من الحدائق والمسطحات الخضراء الواقعة داخل نطاق الحي.

وأكد البغدادي ضرورة مواصلة أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والجزر الوسطى بعدد من مناطق وشوارع الحي، وذلك في إطار رفع كفاءة وتجميل الشوارع الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحي وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري عليها بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
تجميل الحدائق
مصر السويس تطوير تجميل الحدائق

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