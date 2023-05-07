الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء اليابانى يصل سول ويلتقى رئيس كوريا الجنوبية 

فوميو كيشيدا
فوميو كيشيدا

وصل اليوم الأحد، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى سول، لعقد اجتماع قمة مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز،  يسعى الزعيمان إلى توثيق العلاقات وسط تهديدات نووية من كوريا الشمالية وتزايد أنشطة الصين العدائية.

وتأتي زيارة كيشيدا، وهي الأولى لزعيم ياباني لسول منذ 12 عامًا، ردًا لزيارة يون لطوكيو في مارس الماضي، حيث سعى الجانبان إلى إغلاق فصل من الخلافات التاريخية التي هيمنت على العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية لسنوات.

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