"الفن للجميع".. خريطة المعارض التشكيلية لهذا الأسبوع

يحتشد هذا الأسبوع بعدد كبير من المعارض الفردية والجماعية، حيث يفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد، بجاليري مصر، المعرض الفردي للفنان التشكيلي جمال الخشن “أديم”، والذي يستمر حتى 1 يونيو المقبل.

والفنان “جمال الخشن"، فنان بصري مصري ومدرس بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ولد ونشأ في القاهرة عام 1988، بكالوريوس فنون جميلة من قسم الجرافيك، كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2010.

له العديد من المشاركات الدولية والمحلية، حيث قام بتمثيل مصر في بينالي فينسيا الدولي الدورة الـ 56 في 2015م بمشروع يحمل اسم "هل يمكنك أن ترى؟"، وعرضت أعماله الفنية أيضا في الكثير من المعارض الدولية الأخرى المهمة وكذلك المحلية، كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات، يعمل كمحاضر في عدد من الجامعات المصرية.

ــ افتتاح معرض بانوراما تشكيلية

في سياق متصل، يفتتح في السابعة مساء اليوم أيضا، المعرض الجماعي “بانوراما تشكيلية”، بمشاركة 22 فنانا تشكيليا، وذلك بقاعة ديمي للفن التشكيلي بالزمالك.

ويضم المعرض أعمال 22 فنانًا من أجيال مختلفة تتنوع فيها المجالات والمدارس والأساليب الفنية ويُعد نافذة جديدة للإطلال على الملامح المعاصرة في المشهد التشكيلي المحلي وإشاعة الثقافة البصرية بتجارب الفنان التشكيلي المصري وحضوره الإبداعي.

تعود الأعمال للفنانين: إبراهيم الطنبولي، أحمد عسقلاني، أسماء خوري، عادل حسني، إلهام سعدالله، فاطمة الروبي، فتحي عفيفي، جورج بهجوري، جمال مليكة، حسن الشرق، حسن راشد، حكيم أبوكيلة، محمد الجنوبي، محمد دمراوي، محمد عبلة، مصطفى رحمة، مونيل جنحو، ميريام حتحوت، نزير خليل، هاني رزق، وائل درويش، ياسر جعيصة.

ــ المعرض الجماعي “الفن للجميع”

وفي السابعة من مساء غد الإثنين، تنطلق بقاعة سلامة للفن التشكيلي بالمهندسين، فعاليات المعرض الجماعي “الفن للجميع”، ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين على اختلاف الأساليب والمواضيع والتقنيات تجمعهم الأعمال الفنية المنتقاة بعناية، ويستمر المعرض حتى الأول من يونيو2023.

ــ داخل وخارج الإطار بقاعة إيزيس

كما يفتتح في السابعة من مساء اليوم، المعرض الفردي الخاص للفنان مرقص فارس، والذي يقام تحت عنوان “داخل وخارج الإطار”، وذلك بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ويستمر المعرض حتى 14 مايو الجاري.

ــ معارض فردية بدار الأوبرا المصرية

وفي السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 11 مايو الجاري، تحتضن قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنان زكريا حافظ، ويضم العديد من اللوحات نفذت بالتصوير الزيتي. ويستمر المعرض حتي 16 مايو 2023.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء الخميس 11 مايو ــ يفتتح معرض الفنانة دكتورة السيدة الور، وذلك بقاعة زياد بكير بدار للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض أعمال تصوير زيتي ويستمر المعرض حتي 16 مايو 2023.