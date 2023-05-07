محافظ الشرقية يوجه بسرعة صرف إعانات لضحايا انهيار عقار المانسترلى

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إن الدكتر ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفيين والمصاب في انهيار عقار بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير.

وأضافت أن غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي بمركز أبو كبير، نتج عنه حالة إصابة واحدة وحالتي وفاة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

كما كلف المحافظ مديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقار لمعرفة أسباب الحادث، وذلك بعد إخلاء قاطنيه حفاظًا على سلامتهم.

وكان شخصين قد لقيا مصرعهما بينهما طفل، فيما أصيب شخص آخر، في وقوع حادث انهيار عقار بقرية المانسترلى، والواقعة بين مركزي أبو حماد و أبو كبير، بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثتيهما للمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى أبو كبير المركزى كل من "محمد. م. ا"، 85 سنة، و "فارس. إ. ص"، 12 سنة، جثتني هامدتين، و "إبراهيم. ص. م"، مصاب بكسر في الفقرات، جميعهم مقسم قرية المانسترلي بمحافظة الشرقية.

و تبين وقوع حادث انهيار عقار، مكون من 3 طوابق، بقرية المانسترلى بمحافة الشرقية، و الواقعة بين مركزي أبو حماد و أبو كبير.

وتم نقل الجثتين لمستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، فيما يتم تلقي المصاب الثالث للعلاج اللازم.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصاب حادث انهيار سقف دور ثالث بالخشب والسدة لعقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.