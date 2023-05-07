الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"حلم جديد".. حظك اليوم الأحد 7 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

الأبراج النارية
الأبراج النارية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 7 مايو 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: مع انتقال القمر الى القوس الناري الصديق قد تتلقى خبرًا سارًا أو مفاجأة تسعدك وفرصًا تنهال عليك لتحسين وضعك المالي.

عاطفيًا: حلم جديد يرافق فترة السعادة مع الشريك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة للتقدم في العلاقة خطوات إضافية.

صحيًا: من الأفضل أن تخصص بعض الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة للصحة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم محط إعجاب الزملاء وتقديرهم وإسناد المزيد من المهام الملحة إليك. 

عاطفيًا: قد تكون أمام خيار لا بدّ منه حول موضوع محدّد ادرسه جيدًا قبل الإقدام عليه واستشر الشريك.

صحيًا: لا تدع الآخرين يوترون أعصابك، في محاولة منهم لاستدراجك إلى ارتكاب أخطاء قد تكلفك غاليًا.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: انتقال القمر إلى برجك يجعلك تركز على الشؤون المهنية والمادية التي تصادف الكثير من الازدهار والمكاسب المالية والمعنوية.

عاطفيًا: تتوالى عليك الأخبار الجميلة، وهذا يساعدك على توطيد علاقتك بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكما.

صحيًا: تتمتع بصحة جيدة وبنفسية مرتاحة، ما ينعكس إيجابًا عليك وعلى المحيط.

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 مايو 2023

حظك اليوم السبت 6 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

صفات تشترك بها الأبراج النارية

هناك صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.

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