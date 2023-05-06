السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك فى حفل تتويج الملك تشارلز

شارك الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا في جميع المظاهر الخاصة بحفل تتويج ملك بريطانيا تجاوبًا مع عادة المجتمع الإنجليزي وترك بصمة ودور مؤثر في المجتمع الذي يعيشون فيه.

ورغم سوء الأحوال الجوية، حضرت مجموعة من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا في الحفل الشعبي الذي أُقيم بمناسبة تتويج جلالة الملك.

وحضر مراسم التتويج المهندسة ميرڤت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، قائلة إن آخر مراسم تنصيب كانت منذ ٧٥ عامًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأضافت خليل أن مراسم تنصيب جلالة الملك لم تستغرق سوى ساعتين بدلًا من أربع ساعات وأيضًا اقتصر عدد المدعوين الحضور  على ٢٢٠٠ بدلًا عن ٨٢٥١ وقت تنصيب الملكة الراحلة.

وقد أشارت خليل إلى أن تكلفة الحفل تجاوزت ١٠٠ مليون جنيه إسترليني، ولكن في المقابل شهد الاقتصاد البريطاني دفعة هائلة تزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة لبنك التتويج.

وختمت خليل بأنها نيابة عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسلت خطابًا موجهًا لمكتب جلالة الملك بالتهنئة وخالص الأمنيات الطيبة بالتوفيق.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا يرسل خطاب التهاني بالتتويج للملك للملك تشارلز ملك بريطانيا ويشارك في حفل التنصيب الملكي الاتحاد العام للمصريين الخارج

الأكثر قراءة

وزير الخارجية البريطانى: مصر بالنسبة لنا شريك مهم.. وعلاقاتنا ممتدة لسنوات طويلة

"دائم الشتائم للاعبين".. نائب رئيس المصرى: انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام حسن

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

النيابة تصرح بدفن سائق صدمه قطار فى العياط

"مغارة على بابا".. سرقة 25 مليون جنيه وحرق مقر شركة رجل أعمال شهير (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»