الاتحاد العام للمصريين بالخارج يشارك فى حفل تتويج الملك تشارلز

شارك الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا في جميع المظاهر الخاصة بحفل تتويج ملك بريطانيا تجاوبًا مع عادة المجتمع الإنجليزي وترك بصمة ودور مؤثر في المجتمع الذي يعيشون فيه.

ورغم سوء الأحوال الجوية، حضرت مجموعة من أعضاء الاتحاد العام للمصريين في بريطانيا في الحفل الشعبي الذي أُقيم بمناسبة تتويج جلالة الملك.

وحضر مراسم التتويج المهندسة ميرڤت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، قائلة إن آخر مراسم تنصيب كانت منذ ٧٥ عامًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وأضافت خليل أن مراسم تنصيب جلالة الملك لم تستغرق سوى ساعتين بدلًا من أربع ساعات وأيضًا اقتصر عدد المدعوين الحضور على ٢٢٠٠ بدلًا عن ٨٢٥١ وقت تنصيب الملكة الراحلة.

وقد أشارت خليل إلى أن تكلفة الحفل تجاوزت ١٠٠ مليون جنيه إسترليني، ولكن في المقابل شهد الاقتصاد البريطاني دفعة هائلة تزيد عن 8 مليارات جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة لبنك التتويج.

وختمت خليل بأنها نيابة عن الاتحاد العام للمصريين في الخارج أرسلت خطابًا موجهًا لمكتب جلالة الملك بالتهنئة وخالص الأمنيات الطيبة بالتوفيق.