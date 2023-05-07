مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى محافظات مصر

ينشر موقع "الدستور" لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الأحد مع اختلاف أوقاتها في كل محافظة عن الأخرى.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023 في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:32 ص

موعد أذان الظهر : 12:52 م

موعد أذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:35 م

موعد أذان العشاء : 9:01 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر : 4:34 ص

موعد أذان الظهر : 12:57 م

موعد أذان العصر : 4:36 م

موعد أذان المغرب : 7:43 م

موعد أذان العشاء : 9:10 م







مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر : 4:24 ص

موعد أذان الظهر : 12:47 م

موعد أذان العصر : 4:26 م

موعد أذان المغرب : 7:33 م

موعد أذان العشاء : 9:00 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى



موعد أذان الفجر : 4:29 ص

موعد أذان الظهر : 12:52 م

موعد أذان العصر : 4:30 م

موعد أذان المغرب : 7:37 م

موعد أذان العشاء : 9:04 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر



موعد أذان الفجر : 4:39 ص

موعد أذان الظهر : 12:46 م

موعد أذان العصر : 4:15 م

موعد أذان المغرب : 7:23 م

موعد أذان العشاء : 8:44 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر : 4:42 ص

موعد أذان الظهر : 12:45 م

موعد أذان العصر : 4:11 م

موعد أذان المغرب : 7:19 م

موعد أذان العشاء : 8:39 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش



موعد أذان الفجر : 4:18 ص

موعد أذان الظهر : 12:41 م

موعد أذان العصر : 4:20 م

موعد أذان المغرب : 7:27 م

موعد أذان العشاء : 8:54 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة



موعد أذان الفجر : 4:30 ص

موعد أذان الظهر : 12:41 م

موعد أذان العصر : 4:13 م

موعد أذان المغرب : 7:21 م

موعد أذان العشاء : 8:43 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد أذان الفجر : 4:25 ص

موعد أذان الظهر : 12:49 م

موعد أذان العصر : 4:29 م

موعد أذان المغرب : 7:35 م

موعد أذان العشاء : 9:03 م

