مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023 فى محافظات مصر
ينشر موقع "الدستور" لمتابعيه مواعيد الصلاة اليوم الأحد مع اختلاف أوقاتها في كل محافظة عن الأخرى.
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 7 مايو 2023 في محافظات مصر
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
موعد أذان الفجر : 4:32 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:35 م
موعد أذان العشاء : 9:01 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
موعد أذان الفجر : 4:34 ص
موعد أذان الظهر : 12:57 م
موعد أذان العصر : 4:36 م
موعد أذان المغرب : 7:43 م
موعد أذان العشاء : 9:10 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد
موعد أذان الفجر : 4:24 ص
موعد أذان الظهر : 12:47 م
موعد أذان العصر : 4:26 م
موعد أذان المغرب : 7:33 م
موعد أذان العشاء : 9:00 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى
موعد أذان الفجر : 4:29 ص
موعد أذان الظهر : 12:52 م
موعد أذان العصر : 4:30 م
موعد أذان المغرب : 7:37 م
موعد أذان العشاء : 9:04 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر
موعد أذان الفجر : 4:39 ص
موعد أذان الظهر : 12:46 م
موعد أذان العصر : 4:15 م
موعد أذان المغرب : 7:23 م
موعد أذان العشاء : 8:44 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان
موعد أذان الفجر : 4:42 ص
موعد أذان الظهر : 12:45 م
موعد أذان العصر : 4:11 م
موعد أذان المغرب : 7:19 م
موعد أذان العشاء : 8:39 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش
موعد أذان الفجر : 4:18 ص
موعد أذان الظهر : 12:41 م
موعد أذان العصر : 4:20 م
موعد أذان المغرب : 7:27 م
موعد أذان العشاء : 8:54 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الغردقة
موعد أذان الفجر : 4:30 ص
موعد أذان الظهر : 12:41 م
موعد أذان العصر : 4:13 م
موعد أذان المغرب : 7:21 م
موعد أذان العشاء : 8:43 م
مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط
موعد أذان الفجر : 4:25 ص
موعد أذان الظهر : 12:49 م
موعد أذان العصر : 4:29 م
موعد أذان المغرب : 7:35 م
موعد أذان العشاء : 9:03 م