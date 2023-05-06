جمال شعبان يعلق على واقعة سقوط اللاعب محمود متولى مغشيًا عليه

قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان سباقًا للحفاظ على صحة المصريين عندما دشن مبادرة 100 مليون صحة، التي قامت بفحص 2 مليون مواطن، وهذا رقم غير مسبوق في العالم؛ للوقوف على عوامل الخطورة.

عوامل الخطورة لأمراض القلب هي أشياء صامتة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الضغط ليست له أعراض وكذلك السكر، وكذلك الكوليسترول، وأن معظم عوامل الخطورة لأمراض القلب هي أشياء صامتة، مؤكدًا أن 25% من المصريين البالغين فوق سن الـ18 لديهم ضغط الدم المرتفع وبعضهم لا يعرف أنه يعاني من هذه الأمراض، وكلهم مشروع أمراض القلب.

وعن تحذيره للاعب محمود متولي، لاعب النادي الأهلي بعد سقوطه مغشيًا عليه قال، إن السكتة القلبية عند شباب الرياضيين من أكثر الحوادث واختلال القلب منتشر بينهم، ورأينا أندرسون اللاعب الدنماركي، عندما تم إسعافه وزراعة جهاز صادم له وبدأ يلعب بعدها.

وتابع، أن سقوط محمود متولي، مغشيًا عليه والإغماءه القصيرة لها أسباب كثيرة حتى لو الرنين المغناطيسي سليم لديه، مؤكدًا أنه لا بد من عمل رسم القلب وموجات صوتية وإقامة رنين مغناطيسي على القلب، وكذلك دراسة لكهرباء القلب.