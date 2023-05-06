حبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى أسيوط 4 أيام

أمرت النيابة العامة، حبس القائم على إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه في أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، قيام "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج" بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على 3 بنادق خرطوش - 11 فردًا محليًّا - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية.

وبمواجهته اعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والاتجار فيها والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها.