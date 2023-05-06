السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المتواصلة في السودان إلى 479 قتيلا

السودان
السودان

أفادت نقابة أطباء السودان، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المتواصلة في السودان إلى 479 قتيلا.

وقالت نقابة الأطباء في بيان لها "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ479 حالة وفاة بين المدنيين، و2518 حالة إصابة بين المدنيين.

وأشارت النقابة إلى أنه يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وزير الخارجية السعودي يعرب عن أمله أن يقود حوار جدة لإنهاء صراع السودان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على وجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وقال بن فرحان، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "نرحب بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في بلادهم".

وأعرب بن فرحان عن أمله أن يقود هذا الحوار لإنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن استضافة بلاده لهذه المحادثات، هي نتاج تكاتف دولي وبجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية.

فيما نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، استهداف السفارة التركية في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيانٍ عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "ميليشيا الدعم السريع أطلقت النار اليوم على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية تركيا، إن تركيا ستنقل سفارتها لدى السودان من الخرطوم إلى بورتسودان الخاضعة لسيطرة قوات الجيش بعد إطلاق رصاص على سيارة السفير. 

نقابة أطباء السودان السودان الاشتباكات قوات الدعم السريع القوات المسلحة

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