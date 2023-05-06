السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: تعديل تكلفة رغيف الخبز بعد ارتفاع السولار.. ويباع للمواطن بـ5 قروش

خبز
خبز

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت الموافق 6 من مايو الجاري، توجيه وزاري رقم (13) لسنة 2023، بشأن تعديل تكلفة رغيف الخبز، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار وقود "السولار" بمقدار جنيه للتر.

ونصت المادة الأولى من التوجيه الوزاري الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن يتم تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التموينية في القطاعين "العام، الخاص".

وجاء توجيه وزير التموين في ضوء صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها "السولار"، ليتم احتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية التي تستخدم وقود "السولار" في عملية التصنيع والإنتاج لتصبح على النحو التالي كما هو مبين بالتوجيه الوزاري.

وتضمنت المادة الثانية أن تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار بالقطاعين "العام، الخاص"، بالإضافة إلى الجزء المخصوم من تكلفة التصنيع لتسوية قيمة تأمينات عمال المخابز البلدية بالقطاع "الخاص" عن كل رغيف، وطبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز بلدي مدعم على النظام بموجب البطاقات التموينية الذكية من خلال ماكينات صرف الخبز بكل مخبز بلدي.

وجاء في المادة الثالثة، أنه على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وأكد المصيلحي أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، في إطار حرص وزارة التموين على توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

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أسعار المواد البترولية أسعار المواد التموين والتجارة الداخلية التجارة الداخلية الخبز البلدي المدعم الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بلدى مدعم بالقطاع الخاص

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