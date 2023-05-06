السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يفتح أبوابًا للحياة.. حسين دعسه: الحوار الوطني من أهم الحوارات في الألفية الثالثة بمصر

حسين دعسه
حسين دعسه

قال حسين دعسه، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية، إن إقامة حوار وطني بهذا المستوى في دولة مثل مصر لها مكانتها الإقليمية وعلى مستوى العالم، هو محور أساسي للدروس الوطنية في المنطقة بشكل عام.

الحوار الوطني يفتح أبوابًا للحياة والنمو والتطور في مصر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحوار الوطني هو واحد من أهم الحوارات في الألفية الثالثة في مصر، وقد يفتح أبوابًا للحياة والنمو والتطور في مصر، خاصة أنه يقوم على أسس واضحة فيها المزيد من الحريات والعمل الثقافي والانفتاح وتمكين الشباب والمرأة.

وتابع، أن ما يهمه ككاتب ومحرر عربي من الأردن تلك الصورة المختلفة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل القوى الوطنية ومجلس الأمناء وما يزيد عن 40 حزبا سياسيا في مصر كلها تجتمع على رؤيا واحدة وأن الواقع في مصر والنظرة للدخول في المستقبل وليس الاستشراق فقط.

مصر تحاول من خلال الحوار الوطني الدخول للمستقبل

وأكد أن مصر تحاول من خلال الحوار الوطني الدخول للمستقبل وحل الأزمات السياسية والاجتماعية والثقافية ومصر هي مفتاح لوضع حلول من خلال الحوار الوطني ونتوقع نتائج الحوار وما يهمني أن يركز على العمل الثقافي والإبداع.

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