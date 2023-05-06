الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة والد الشهيد محمد أبوشقرة بعد صراع مع المرض

والد الشهيد محمد
والد الشهيد محمد أبو شقرة

توفى منذ قليل، اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والد الشهيد البطل محمد أبو شقرة، ابن محافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لوعكة صحية، ويتم تشييع جثمان الفقيد ظهر غد الأحد من منزله بمدينة الفيوم، ويقام العزاء مساء غد أمام المنزل.

جدير بالذكر أن النقيب محمد أبو شقرة  استشهد في عام 2013، وهو الابن الوحيد له، ورفض الالتحاق بكلية الهندسة وفضل الشرطة، تَخَرَّج فى كُليّة الشرطة عام 2003، وكان يعمل ضابطًا بقوة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى، شارك فى مأموريات فى جبل الحلال فهو ضابط الأمن الوطنى المتخصص فى عمليات الإرهاب الدولى، وحاصل على أعلى الأوسمة والتدريبات القتالية، واستطاع أن يتفوق على أكثر من 120 ضابطًا فى مسابقة أقيمت فى الأردن وفاز فيها بالمركز الأول، وملقب بين زملائه بالشبح، وهو من أكفأ 10 ضباط مقاتلين فى وزارة الداخلية، وهو الضابط الذى تم اختياره لكى يرافق وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، خلال زيارته لمصر لكفاءته غير المحدودة.

وفاة والد الشهيد محمد أبو شقرة بعد صراع مع المرض الفيوم

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