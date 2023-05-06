"العسومى" يرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المباحثات السودانية

رحب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالمبادرة التي تم الإعلان عنها من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء مباحثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية، وممثلين عن قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية ورأب الصدع بين الطرفين، ووقف نزيف الدم والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار، مشددًا على أن الأمن السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود البناءة التي تبذلها المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة إلى جانب كافة الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم، رحّب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم".

وقال إنه يأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع الجاري في مدينة جدة إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان.

وأضاف عبر "تويتر" أن استضافة الحوار السوداني يأتي "نتاج تكاتف دولي وتمت بجهود حثيثة" مع أمريكا وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.