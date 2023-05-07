يزداد البحث عن أسعار مواد البناء، وأهمها سعر الحديد والأسمنت، لمعرفة آخر تطورات الأسعار في ظل تحركات الأسعار التي تشهدها مختلف السلع خاصة بعد ارتفاع أسعار السولار.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 مايو 2023

في هذا التقرير نعرض لكم آخر ما وصلت إليه أسعار مواد البناء وسعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 مايو 2023.



أسعار الحديد اليوم



حديد عز 40,200 جنيه.

حديد بشاى 39,700 جنيه.

حديد العتال 39,500 جنيه.

حديد عطية 39,400 جنيه.

حديد سرحان 39,500 جنيه.

حديد المراكبى 39,500 جنيه.

حديد المصريين 39,500 جنيه.

حديد الكومى 39,300 جنيه.

حديد المعادي 39,300 جنيه.

حديد بيانكو 39,000 جنيه.

حديد العشري 39,500 جنيه.

حديد مصر ستيل 39,000 جنيه.

أسعار الأسمنت

أسمنت المسلح 2,050 جنيه.

أسمنت النصر 2,010 جنيه.

أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه.

أسمنت المخصوص 1,990 جنيه.

أسمنت العسكري 1,880 جنيه.

أسمنت سيناء 42.5 1,890 جنيه.

أسمنت حلوان 1,990 جنيه.

أسمنت السهم 1,890 جنيه.

أسمنت السويدي 2,060 جنيه.

أسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيه.

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه.

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه.

أسمنت السويس 2,040 جنيه.

أسمنت المعلم 1,910 جنيه.

أسمنت تايتان 2,020 جنيه.

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه.

أسمنت المهندس 2,020 جنيه.

أسمنت النهضة 1,820 جنيه.

أسمنت أسوان 1,780 جنيه.

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه.

أسمنت قنا 1,830 جنيه.

أسمنت المصريين 1,770 جنيه.

أسمنت المصري 2,040 جنيه.

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه.

أسمنت التعمير 1,940 جنيه.

أسمنت المنيا 1,940 جنيه.

أسمنت العاصمة 1,810 جنيه.

أسمنت البرج 1,900 جنيه.

أسمنت الماكس 2,020 جنيه.

أسمنت الصخرة 1,900 جنيه.

أسمنت الدلتا 1,870 جنيه.

أسمنت الصرح 2,030 جنيه.

سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه.

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه.

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه.

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيه.

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,596 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه.

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6,000 جنيه.

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه.

أسعار الرمل

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيهًا.

رمل خشن متر مكعب 95 جنيهًا.

زلط عادة متر مكعب 190 جنيهًا.

زلط فينو متر مكعب 275 جنيهًا.

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه.

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات.

