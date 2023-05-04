الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السكة الحديد تكشف سبب تصاعد الأدخنة فى أحد قطارات مطروح

السكة الحديد
السكة الحديد

كشفت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أسباب تصاعد الأدخنة في عربة أحد القطارات (مرسى مطروح- القاهرة)، بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن.

وقالت الهيئة في بيان لها إنه أثناء مسير قطار 1209/ 3116 إكسبريس (مرسى مطروح/ القاهرة) والمكون من 8 عربات، اليوم الخميس، تلاحظ للسائق وجود دخنة بالعربة الثانية خلف الجرار عند الكيلو 141 بين محطتى غزال وسيدي عبدالرحمن. 

وأوضحت أنه تم فصل العربة بعيدا عن العربات الأخرى من الأمام والخلف، وتم التعامل الفوري مع الحريق بطفايات الحريق الموجودة بالقطار، ولم تحدث أي إصابات أو وفيات، وتم استئناف الرحلة بباقي عربات القطار. 

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحريق.

السكة الحديد صعود أدخنة بالعربة الثانية بقطار ١٢٠٩ ٣١١٦ بين محطتي غزال وسيدي عبدالرحمن غزال وسيدي عبدالرحمن بالعربة الثانية بقطار ١٢٠٩ ٣١١٦ بين محطتي غزال وسيدي السكة الحديد صعود أدخنة بالعربة الثانية بقطار

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