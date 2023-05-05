الجمعة 05 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السكة الحديد": أطفال رشقوا قطار تالجو الجديد بالحجارة وراء كسر زجاجه

أطفال رشقوا قطار
أطفال رشقوا قطار

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إن الكسر بزجاج عربة رقم 1 بقطار «تالجو» رقم 2025، والذى جرى تداول منشورات بشأنه عبر «فيسبوك»، ناتج عن قيام أحد الأطفال برشق القطار بالحجارة.

 وأضافت الهيئة أن رشق هذا القطار، الذي يعد أفخم القطارات المصرية ويضاهي أفخم القطارات الأوروبية وحرصت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل على التعاقد عليه لتقديم أعلى مستويات الخدمة والرفاهية لجمهور الركاب- يتطلب المشاركة الفاعلة من المواطنين في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي  تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات بمختلف أنواعها، والمملوك لكافة المواطنين، والتي تخدم ملايين الركاب يوميا، ويتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأكدت هيئة السكك الحديدية أن حملات التوعية التي قامت بها وزارة النقل والهيئة شملت أيضا التوعية من السلبيات الأخرى التي يقوم بها بعض المواطنين المستهترين والعابثين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، مثل محاولة ركوب القطار قبل التحرك أو مغادرته أثناء التحرك، أو استقلال القطار بالأماكن غير المخصصة للركوب، أو الركوب بين فواصل العربات أو فوق الأسطح، أو شد بلف الطوارئ بالقطارات، أو التدخين داخل عربات الركاب، أو المرور من الأماكن غير المعدة للعبور، أو اقتحام المزلقانات وهي مغلقة، أو إلقاء القمامة على قضبان السكك الحديدية، أو ركوب القطار دون تذكرة، وغيرها من السلوكيات السلبية التي تتسبب في إزهاق الأرواح وتعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل حركة مسير القطارات وخسائر مادية كبيرة تتحملها ميزانية مرفق السكك الحديدية المملوك لكل المواطنين.

السكة الحديد: أطفال عابثون رشقوا قطار التالجو بالحجارة ما أدى إلى كسر زجاج إحدى العربات - بوابة الشروق

وأكدت هيئة السكك الحديدية تكرار مناشدتها لكل المواطنين المشاركة الفاعلة في التوعية من مخاطر هذه الظواهر السلبية الخطيرة التي تحدث من بعض المواطنين عند التعامل مع مرفق السكة الحديد، والذي يشهد نهضة كبيرة وتطورا هائلا في كل عناصره، ونقلة نوعية هائلة في مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السكة الحديد ترد على وجود كسر بزجاج قطار تالجو الاسباني الجديد بسبب الأطفال الهيئة القومية لسكك حديد مصر السكة الحديد وجود كسر بزجاج قطار تالجو الاسباني

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