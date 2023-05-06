الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مصر ترحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فى جدة

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

رحبت مصر ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة "جدة" السعودية. 

وأشادت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت فى تشجيع الأطراف السودانية علي بدء الحوار.

وأعربت عن تطلعها لأن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

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