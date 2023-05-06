السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود متولي يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمود متولي
محمود متولي

حرص محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء.

وأراد مدافع الأهلي، طمأنة جماهير القلعة الحمراء عليه عقب سقوطه المفاجىء بعد انتهاء مباراة السوبر المصري والتي حقق فيها المارد الأحمر الفوز بهدف نظيف.

وفاز الأهلي على بيراميدز بهدف سجله علي معلول في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".

ونشر متولي عبر حسابه على “إنستجرام”: "الحمد الله دائما وأبدا، مبروك لجمهور النادي الأهلي كأس السوبر الثالث عشر، ودائما ما كنتم حاضرين في الموعد والعنصر الأهم، كل الشكر والامتنان لمن حاول الاطمئنان والسؤال، والشكر موصول لمشاعرالود والحب التي رأيتها من الجميع".

وكان متولي قد قد تعرض للإغماء عقب انتهاء المباراة قبل أن يتدخل طبيبا الأهلي وبيراميدز لإنقاذ اللاعب.

 

محمود متولى اصابة محمود متولى الاهلى بيراميدز السوبر المصرى

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