السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 8 سنوات.. مدين يحتفل بتحقيق أغنية "ظروف معنداني" 25 مليون مشاهدة

وائل جسار
وائل جسار

احتفل الملحن محمد مدين بتحقيق أغنية “ظروف معنداني” للنجم اللبناني وائل جسار نسب مشاهدة عالية خاصة بعد تصدرها التريند الايام الماضية وذلك بعد 8 سنوات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب". 

ونشر مدين صورة للنجم وائل جسار عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي “انستجرام” وعلق عليها قائلا: “ظروف معنداني تريند youtube وتتخطي حاجز ال 24 مليون مستمع وايام وهنكون 25 مليون بدعمكم ”.

 

أغنية ظروف معنداني غناء النجم اللبناني وائل جسار، وألحان محمد مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وكلمات الشاعر الغنائي هشام صادق.

وتقول كلمات الأغنية: “فى إحساس مالينى و فى خوف و دموع فى عينى مش قادر اداريها ظروف معندانى بتجبرنى حبيبى أنساك ظروف كتير تانى بتمنعنى اكون وياك مش هنكر حقيقه حاجات حلوه و بريئه حسيت معاك بيها طبيعى تتغير عشان بعديها شوفت عذاب طبيعى هتغير مادام بسهوله كده بتساب تعبت معاك حقيقى خلاص كلامى كأنى انا مقولتوش مصحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ملقتهوش تعبت معاك حقيقى خلاص كلامى كأنى انا مقولتوش مصحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ملقتهوش شوف اللى وصلنا ليه شوف لو بينا حاجه تشفع لنا نكمل فى مين يعيش راضى و هو خساره مش مبسوط فى مين يموت عادى و مين يرضى لى اعيش مكبوت هات عقرب ثوانى و شوف كام حد تانى كان زىِّ اتحمل سنين و انا عايش لكن شايل فى قلبى كتير سنين بقول جايز اشوف منك و لو يوم خير تعبت معاك حقيقى خلاص كلامى كأنى انا مقولتوش مصحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ملقتهوش تعبت معاك حقيقى خلاص كلامى كأنى انا مقولتوش مصحاش عمره فيك احساس ضميرك حتى ملقتهوش”.

الملحن محمد مدين محمد مدين مدين وائل جسار معنداني جسار

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