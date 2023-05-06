الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النار تلتهم 10 أفدنة قمح بمركز إطسا فى الفيوم

عاجل... المحصول طار
عاجل... المحصول طار ..النار تلتهم 10 أفدنة قمح في دفنو بالفي

شب، منذ قليل، حريق هائل في أرض مزروعة بالقمح، في قرية حجز دفنو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، حيث التهمت النيران نحو 10 أفدنة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من النجدة، يفيد باشتعال النيران في أرض مزروعة بالقمح، في نطاق قرية حجز دفنو، وتبلغ مساحتها نحو 10 أفدنة، والتهمت النيران مساحة كبيرة من محصول القمح.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا، برفقة قوة الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم إخماد النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتم تحرير محضرا بالواقعة بعد المعاينة.

وأسفر الحريق عن خسائر مادية تقدر 100 ألف جنيه حصيلة التهام النيران لمحصول 10 أفدنة من القمح.

وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة بأن سبب الحريق" عقب سيجارة مشتعل" تم إلقاؤه من أحد المزارعين بدون قصد ولا يوجد إصابات بشرية وله شبهة جنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المحصول طار النار تلتهم 10 أفدنة قمح بقرية دفنو الفيوم

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