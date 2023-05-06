الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".. ندوة بالأعلى للثقافة الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يواصل المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، المشاركة في كافة الموضوعات، والقضايا، المعتلقة بالثقافة في الوقت الراهن، من خلال الفعاليات والأنشطة التي ينظمها بقاعاته المختلفة، بالتعاون الكامل بين لجانه، ومع المؤسسات الأخرى، سواء الرسمية، أو الأهلية، وفي هذا السياق يعقد المجلس في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل، ندوة  "التراث العربي المخطوط وتطبيقات الذكاء الاصطناعي"، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس،  بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة: الدكتور رؤوف عبد الحفيظ هلال أستاذ المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس، ويشارك بها كل من: الدكتور شريف كامل شاهين عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مؤمن النشرتي مدرس تقنية المعلومات بقسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

كما يعاد بث الندوة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على “فيسبوك” وقناتها على اليوتيوب.

تمثل المخطوطات كنزا حضاريا وثقافيا يُعبّر عن عراقة الأمم ويُبرز ما توارثَته أجيالُها كابرا عن كابر، ويعتبر الكتاب العربي المخطوط بصفة خاصة من أهم ما يُمثل وجود الأمة العربية الإسلامية الحضاري، فإن ما خلفته هذه الحضارة من تراث مخطوط يُعتبر بالمقارنة بما خلفته الحضارات القديمة خصوصًا منها اليونانية واللاتينية أضخمَ تراث علمي وأعظمَ ميراث فكري عَرفه تاريخ مختلف الحضارات الإنسانية.

ومن ناحية أخرى، يعمل الأعلى للثقافة، على التجهيز لجوائز الدولة بفروعها المختلفة، للإعلان عن أسماء الفائزين بها في دورتها الجديدة، سواء في فرع التشجيعية، أو التفوق، أو التقديرية، أو النيل، او النيل للمبدعين العرب، ويأتيب الإعلان بعد إنتهاء لجان الفحص من مراجعة الأعمال المتقدمة في فرعي التشجيعية، والتفوق، بكافة فروعهم الأداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، أما بالنسبة لباقي الفروع تم اختيار الفائزين فيها عن طريق التصويت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للثقافة.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي التراث العربي المخطوط تطبيقات الذكاء الاصطناعي لجنة الكتاب والنشر

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