مدحت يوسف: يجب وضع تصور لأسعار النفط خلال موازنة 23\2024

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول، إن الموازنة الجديدة 23/2024 والتي ستبدأ اعتبارا من يوليو المقبل، يجب أن تضمن قيمة الدعم المتوقع سواء للطاقة والمواد البترولية وكذلك الغذاء بجميع أنواعه وأشكاله.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دعم المنتجات البترولية يعتمد في تقديره على أسعار النفط العالمية طبقا لأسعار خام برنت القياسي لذا يتطلب الأمر وضع تصور لأسعار النفط خلال الموازنة القادمة.

وتابع: “تقدير أسعار النفط لزوم إعداد الموازنة يعتمد في المقام الأول على التوقعات العالمية للأسعار المستقبلية للنفط في ظل صراعات عالمية وصراع على الاستحواذ لمنابع النفط وفي ظل الصراع الذي لن ينتهي بين كبار مستهلكي النفط والمنتجين ممثلون بتحالف أوبك بلس والذي يتحكم بشكل واضح بكم المعروض من النفط للتحكم في الأسعار المتداولة حاليا وكذا المستقبلية”.

وأشار إلى أن الصراع النفطي وبدائل الطاقة أدت مؤخرا إلى تراجع حاد في كم المعروض إلا أن ذلك صاحبه تراجع في أسعار النفط ويتداول اليوم بسعر في حدود ٧٥ دولارا للبرميل من نوعية خام برنت القياسي و٧١ دولارا فقط لخام غرب تكساس الخفيف.

واستكمل يوسف: “في تقديري أعتقد أن الصراع النفطي سيمتد وسيزداد حدة من قبل فرض قيود من الدول الغربية للوصول إلى أسعار عادلة للنفط والتي يراها الغرب في حدود ٦٠ دولارا للبرميل لذلك أرى أن تقدير لجنة الخطة والموازنة لم تراع المتغيرات العالمية الخالية وكذلك المستقبلية والتي يتحدى الغرب ببدائل للنفط للاستغناء عنه بنسب متفاوتة خلال الأعوام القادمة وصولا للاستغناء النهائي للنفط خلال عام ٢٠٣٥”.