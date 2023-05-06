هكذا قامت الشبكات الأمريكية بتغطية الحدث الملكي.. "جرعة من الدراما الواقعية"

قالت صحيفة ديد لاين الامريكية، أنه بدءًا من الساعة 5 صباحًا فى أمريكا، كثفت الصحافة في الولايات المتحدة متابعة الحدث الأعظم اليوم ، متسألة ، لماذا يفضل المواطنين مشاهدة الحفل؟

وقالت الصحيفة عندما بدأ الملك موكبه في شوارع لندن ، أثقل معلق تلو المعلق، وقال عن المهرجان الذي يتكشف ، "إنه هذا الكوكتيل الرائع ، إن شئت ، من الإنسان ، الإلهية والديمقراطية والملكية والإنجليزية والأمريكية إلى حد ما ".

وأكدت أنه ربما جاء التفسير الأكثر إيجازًا من بنجامين هول من Fox News ، والذي عاد مؤخرًا بعد تعافيه من إصابات خطيرة أثناء تغطيته للحرب في أوكرانيا ، والذي قال ، "لديك أبهة وظروف ، لديك القليل من برنامج واقعي مثل حسنا مع هاري، وأعتقد حتى الآن ، أنه يحتوي على كل شيء ".

وأرسلت جميع شبكات الكابل والبث الرئيسية فرقًا من المراسلين والمعلقين لتغطية الحدث الذي ، كما تم التذكير عدة مرات ، هو الأول من نوعه منذ 70 عامًا، كما هو الحال دائمًا ، كان هناك بعض التناقض فيما كان يجري على بي بي سي وما كان يجري مع نظرائهم الأمريكيين ، حيث كان من الواضح أن الأول كان أكثر إطلاعًا على جذور التقاليد والاحتفال.

ومع ذلك ، قاومت الشبكات الأمريكية إلى حد كبير الرغبة في الاقتحام للتعليق خلال احتفال كنيسة وستمنستر نفسه، وهو نوع من ضبط النفس ليس هو الحال دائمًا في الأحداث الحية الأخرى.

خارج الخدمة الاحتفالية، المليئة بالترانيم الكورالية العظيمة والأعمال التبجيلية التي تربط بين الله والملك ، كان هناك الكثير من الكلام.

في قناة فوكس نيوز ، ذكر المؤلف كريستوفر أندرسن أنه كان قريبًا من العائلة المالكة بمناسبة اليوبيل الفضي في عام 1977، "كان هذا قبل ثلاث سنوات من ظهور ديانا على الساحة ، ونعم كانوا مشهورين ، كان هناك بالطبع أشخاص معروفون عالميًا ، لكن ذلك كانت مجموعة من أعمال الشمع ، مدام توسو تسير نحوك. لم تكن مجموعة مثيرة.

سرعان ما تمت مقاطعته بسبب وصول الأمير هاري ، الملك المنفصل الآن والذي حافظت جولة مذكراته ومقابلاته على استمرار عرض الواقع. تم عرضه مبتسمًا عند وصوله ، لكن المعلقين سرعان ما أعطوا آراءهم حول لغة الجسد والإشارات الأخرى. كما أشار أحد المراقبين الملكيين إلى أنه كان "نوعًا ما يتمايل بين هذه المجموعة من أبناء عمومته". كان جالسًا على بعد صفوف قليلة من شقيقه ، وحتى خلف عمته. بعد الخدمة ، ركزت قناة فوكس نيوز على وجهة نظر هاري: "عمود أحمر كبير للأميرة آن طمس وجهه ، والذي لن يكون حادثًا ، يمكنني إخباركم" ، أشار بيرس مورغان.

كما قدمت شبكة سي بي إس نيوز صورة توضح مكانة هاري في مواجهة أفراد العائلة المالكة الأخرى. أعطت تينا براون وجهة نظرها للمشهد ، "أعتقد أن هاري يشعر بالوحدة أكثر فأكثر. يبدو أنه كان بحاجة إلى عناق عندما وصل ".

على الرغم من ذلك ، قدمت كريستيان أمانبور على شبكة سي إن إن بعض المنظور ، أن الدراما الملكية الحالية تتضاءل مع تلك التي كانت في الماضي: ذكر الملك تشارلز الأول ، "كان رأسه مقطوعًا".

طوال الصباح ، ظلت الشبكات عمومًا عالقة بمزيج مماثل من تغطية الجلسات المصحوب بالتحليل ، مع بعض الاستثناءات.