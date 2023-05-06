السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: سيدنا موسى كان شديد الغيرة على زوجته.. وهذه نصيحتى للنساء

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن جبل الطور أقسم الله به وهو المكان الوحيد على الأرض الذي تجلى الله عليه، مؤكدًا أنه أقل جبال الأرض طولًا ولكنه أعظم عند الله قدرًا ومنزلة، لأن الله أقسم به والله عظيم ولا يقسم إلا على عظيم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن سيدنا موسى كان يسير بأهله في البقعة المباركة بسيناء، وكان يفضل السفر ليلًا، لأنه كان غيورًا على زوجته ولا يحب أن يراها أحد، وهو من باب الستر، مؤكدًا أن الله يحب الحياء والستر، مستدلًا بقوله تعالى لسيدنا محمد: "يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ"ّ، معلقًا: "ما أجمل الستر".

رسالته للنساء اللاتي يعانين من الغيرة

وأشار إلى أن سيدنا موسى بن عمران، اصطفاه الله برسالته واختاره فهو كليم الله، والمقرب من الله ومناجيه، وكان يغار على أهل بيته ولذا نقول لكل مسلمة لا تغضبي من غيرة زوجك عليكِ.

رمضان عبدالمعز سيدنا موسى غيورا رسالته للنساء جبل الطور

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