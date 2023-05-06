الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تبريد حريق فى أرض زراعية بالبحيرة دون خسائر فى الأرواح

حريق في أرض زراعية
حريق في أرض زراعية

قامت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بعمليات تبريد حريق عقب التمكن من إخماده داخل أحد الأراضي الزراعية بمركز أبو المطامير، بمحافظة الشرقية.

ولم يسفر الحريق عن حدوث خسائر فى الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل أرض زراعية، مزروعة بالقمح بقرية العاشرة التابعة لمركز أبو المطامير. 

ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة لها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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