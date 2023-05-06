الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التواصل الاقتصادي إقليميا..

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء العراقى مع وزير الطاقة اللبنانى

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي إقليميا.

جاءت تصريحات السوداني خلال استقباله وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

من جانبه، أكد رئس الوزراء العراقي، أن العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية واثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

فيما أكد وزير الطاقة اللبناني، حرص حكومته على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل، لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

رئيس وزراء العراق ووزير الطاقة الإيراني يبحثان ملف شح المياه

وفى وقت سابق من اليوم، التقي رئيس الوزراء العراقي، وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني بحث مع وزير الطاقة الإيراني  مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

بحسب البيان بحث الجانبان إمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العراقية من إيران بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشح في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب.

فيما أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبدالله، اليوم السبت، ضرورة تعزيز العلاقات الدولية؛ لتطوير التعاون ووضع الحلول لأزمة المياه؛ من خلال إيجاد حلول ومصادر للاستهلاك الرشيد خلال مؤتمر المياه.

رئيس الوزراء العراقي السوداني وزير الطاقة اللبناني مدير أمن الدولة اللبناني العراق لبنان

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