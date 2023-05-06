سلطات القرم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخا باليستيا أوكرانيا

لا إصابات أو أضرار

أعلنت سلطات القرم، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخا باليستيا أوكرانيا ولا إصابات أو أضرار، وفق وكالة رويترز الاخبارية.

وفي سياق متصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها اليومي الصادر في 6 مايو، إن القوات الأوكرانية صدت نحو 50 هجوما في باخموت وأماكن أخرى في منطقة دونيتسك ، بما في ذلك مارينكا وأفدييفكا.

وأضاف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية ، يوري إجنات ، في وقت مبكر من يوم 6 مايو، أن روسيا شنت سبع ضربات بطائرات مسيرة على أوكرانيا الليلة الماضية ، حيث دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميعها.

وقال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إن القوات الروسية ، بقيادة مرتزقة من مجموعة فاجنر الخاصة ، تبذل قصارى جهدها للقبض على باخموت بحلول 9 مايو ، وهو التاريخ الذي تحتفل فيه موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

وقال ماليار في برقية يوم 5 مايو "لتحقيق ذلك ، يجلبون قوات فاجنر من ساحات القتال الأخرى التي يتم استبدالها بوحدات هجومية من المظليين تقاتل حاليًا في اتجاه باخموت".

وقال ماليار بشكل منفصل في التلفزيون الأوكراني "الروس يميلون إلى رمزية الأبراج وأسطورتهم التاريخية الرئيسية هي 9 مايو وقد وضعوا بالفعل هدف السيطرة على باخموت بحلول هذا التاريخ."

تناقض بيان ماليار مع تهديد واضح من قبل رئيس مجموعة فاجنر يفغيني بريغوزين ، الذي ادعى في وقت سابق يوم 5 مايو أنه سيسحب مقاتليه من باخموت فيما بدا أنه تصعيد لخلافه المستمر مع وزارة الدفاع الروسية بشأن الإمدادات والدعم.

ومن جانبه، قال بريجوجين إنه سيسحب قوات فاجنر من باخموت بحلول 10 مايو - بعد يوم من الاحتفال بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الكرملين.

وأفادت وكالة فرانس برس، اليوم السبت ، بأن بريجوجين طلب من الكرملين السماح له بالتخلي عن مناصبه في باخموت للرئيس الشيشاني رمضان قديروف.