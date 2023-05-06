السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى مرور 26 عاماً على افتتاحه غدًا

متحف التحنيط
متحف التحنيط

ينظم متحف التحنيط بمحافظة الأقصر، غدًا الأحد، عددا من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين، في إطار دور المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية فنية، لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، كما أنه من المقرر أن يتم تنظيم ندوة عن المتحف ومقتنياته المتميزة، في إطار الاحتفال بذكرى مرور 26 عاما على افتتاحه والذي يوافق 7 مايو من كل عام.

وقال محمد شحاتة مدير عام المتحف، إن الجولات الإرشادية ستقدم شرحا تفصيليا عن مقتنيات المتحف وتاريخ إنشائه، كما أنه سيقدم ندوة تعريفية عن تاريخ إنشاء المتحف، وما يحتويه من قطع أثرية وسيناريو العرض المتحفي والذي يستعرض عملية التحنيط في مصر القديمة من خلال  مجموعة فريدة من الأدوات المستخدمة بها ومجموعة من الأواني الكانوبية، ومومياوات، وتوابيت مزينة، وتمائم، وتماثيل المعبودات.

يشار إلى أن المتحف كان قد تم افتتاحه يوم 7 مايو عام 1997م، وتبلغ مساحته حوالي 2035 متر مربع، وهو أحد أهم المتاحف النوعية المتخصصة في مصر.

يضم المتحف قاعة عرض واحدة يُعرض فيها عدد من القطع الأثرية التي تعطي تعريفًا شاملاً بعملية التحنيط بأكملها من خلال شرح الأهمية الدينية للتحنيط والطقوس المرتبطة به من عصر الدولة القديمة وحتى العصر المتأخر، و عرض العديد من الأدوات المستخدمة، و مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، وتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية، بالإضافة إلى عدد من المومياوات البشرية ومومياوات الحيوانات مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.

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