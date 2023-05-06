المتهم بقتل نجل عمه بقنا: “اشتركنا فى عملية سرقة ورشة واعترف عليا”

اعترف المتهم بقتل نجل عمه أمام جهات التحقيق سبب ارتكابه الواقعة قائلًا: "أنا والمجني عليه اشتركنا في عملية سرقة إحدى الورش لكنه اعترف عليا، فذهبت إلى منزله ثم خرجنا إلى منزلي وعندما قال إنه اعترف عليا وسوف يعيد المسروقات بعد أن كشفه أصحاب الورشة حدثت مشادات بيننا".

وتابع في اعترافاته: “انتهت المشادات بقتله طعنًا بسكين المطبخ ثم وضعت جثته داخل برميل واستقليت وسيلة مواصلات خاصة وذهبت بالجثة إلى الصحراء وقمت بدفنها لكن معملتش حساب نبش الكلاب التي أخرجت الجثة وكشفت الجريمة”.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بالعثور على جثة ع.م.م، يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد تغيبه 3 أيام استخرجها نبش الكلاب من أسفل الرمال بقرية الدير الشرقي في مركز قنا.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة برئاسة المقدم محمد فراج مفتش مباحث والرائد محمد المغربي رئيس مباحث المركز وتبين أن الجثة ورائها شبهة جنائية المتهم فيها نجل عم المجني عليه يُدعى "س.ا، يبلغ من العمر 47 عامًا، طعنه بالسكين ودفنه بالصحراء.

تم القبض على المتهم والذي اعترف بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.