غرفة السياحة تبدأ إجراءات التضامن بين الشركات لتنفيذ تأشيرات الحج

بدأت غرفة شركات السياحة فى تسجيل التضامنات بين شركات السياحة لجميع مستويات الحج السياحي، قائلا إنه سيستمر التضامن بين شركات السياحة حتى 11 مايو 2023.

وأوضحت غرفة السياحة أن الحد الأدنى لعدد الحجاج داخل التضامن الواحد يصل إلى 50 حاجا، مشيرة إلى أنه سيتم قبول التضامن بين الشركات لكافة مستويات الحج السياحي سواء حج الخمسة نجوم أو الحج الاقتصادي طيران أو الحج البري ولكن بشرط ضرورة توفير مشرف لكل برنامج داخل المستوى الواحد من مستويات الحج السياحي.

وأشارت الغرفة إلى أن شركة واحدة هي التي ستكون رأس التضامن وتدون كافة بياناتها على موقع غرفة شركات السياحة كما يقدم إقرار إلى الغرفة بأسماء الشركات المتضامنة معه وعدد الحجاج بكل مستوى من مستويات الحج السياحي وتكون هذه الشركة رأس التضامن هي المسئولة أمام وزارة السياحة والآثار في معاينة سكن الحجاج وكافة الإجراءات التنفيذية بموسم الحج السياحي.

وأوضحت الغرفة أن الشركات المتضامنة تقدم إقرار توضح فيه أن الشركة رأس التضامن هي المسؤولة على إنهاء إجراءات معاينة وتوثيق عقود السكن لحجاج الشركة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تسليم ومراجعة عمليات الحج وحقائب الحجاج بمعرفة مسئول الشركة رأس التضامن أو من يفوض عنها في هذا الشأن في تنفيذ رحلة الحج طبقا لضوابط الحج السياحي لعام 1444 هـ/ 2023 م، والمعتمدة من أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

كما أكدت أنها تقبل الالتزام بجميع ما جاء بضوابط الوزارة فيما يتعلق بالتضامن فيما يخص حصة الشركة، كما تقر بأنه لا يحق للشركة حل التضامن مع الشركة الأم (رأس التضامن)، إلا بعد الحصول على موافقة الغرفة وفي حالة مخالفة ذلك تتحمل الشركة المسئولية القانونية أمام الجهات المسئولة التي يحق لها إلغاء الحصة الممنوحة للشركة من تأشيرات الحج السياحي.