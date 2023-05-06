السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش السوداني يؤكد استهداف "الدعم السريع" للسفير التركي

السودان
السودان

نفت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السبت، استهداف السفارة التركية في العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيانٍ عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "مليشيا الدعم السريع أطلقت النار اليوم على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة".

يأتي هذا فيما قال وزير خارجية تركيا، إن تركيا ستنقل سفارتها لدى السودان من الخرطوم إلى بورتسودان الخاضعة لسيطرة قوات الجيش بعد إطلاق رصاص على سيارة السفير. 

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الخرطوم الجيش السوداني السودان السودانية الدعم السريع بورتسودان

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