لطفي سلمان فى صالون "التنسيقية": نتفليكس تريد تغيير التركيبات المجتمعية

قال لطفى سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نتفليكس هى منصة بث رقمية أمريكية، بدأت سنة 1997، وفي عام 2013 بدأت الإنتاج الأصلى لأعمالها الفنية، وفى عام 2021 وصل حجم إنتاجها إلى 17 مليار دولار، ومتوقع وصولها لـ20 مليار دولار، وعدد مشتركيها حول العالم وصل 220 مليون مشترك، وعدد المشتركين فى مصر من 50 إلى 100 ألف مشترك.

وأضاف خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الأفروسنتريك... محاولات مستمرة للسطو على الحضارة المصرية"، أن سلسلة الأفلام المثيرة للجدل هى القاعدة الحقيقة للاشتباك ليعود هذا عليها فى تحقيق إيراداتها.

وتابع: "لأول مرة فى فبراير الماضى نتفليكس تخفض من قيمة اشتراكاتها فى مصر، مع العلم إنها خسرت فى يونيو 2022 حوالى مليون مشترك لأول مرة منذ 10 سنوات، ماذا تفعل ماذا تريد نتفليكس، هى طول الوقت بتدعم كل جماعات الضغط فى العالم، من أصحاب الميول الجنسية المختلفة، كل الجماعات الداعمة لإسرائيل، الأفروسنتريك المركزية الأفريقية، ماذا تريد 3 أسباب رئيسية، هى تريد تغيير التركيبة المجتمعية للمجتمعات اللى شغالة عليها، والاستفادة الاقتصادية من جماعات الضغط، ووجود مقعد سياسى لأن هذه الجماعات مؤثرة، بدليل إن هذه الجماعات فى يونيو 2021 أنطونيو بلينكن وزير الخارجية الأمريكى قال إنه سيتم رفع علم المثلية الجنسية على سفارات أمريكا، فى كل دول العالم باعتباره يوم للسلام، إذن السؤال كيف تفعل نتفيلكس ذلك".

وتابع سلمان: "نتفليكس تستخدم 5 أدوات للترويج لمنتجاتها، أولا الاشتراكات الزهيدة فى حين إنها تقدم منتج جودته عالى، وهناك أزمة مالية عالمية، ثانيا: طرح القوالب الدرامية الجاذبة، ثالثا: التلاعب فى التصنيف العمرى للأفلام، يعنى ممكن تلاقى فيلم مصنف للأطفال تلاقيه ملئ بالإيحاءات والإشارات للمثلية الجنسية، رابعا: التلاعب بالترجمة، لديها كود لا تستخدم مصطلحات معينة فمثلا لا يمكن أن تصف مثلى جنسى إنه طبيعى أو غير طبيعى، ولا يستخدم شاذ جنسى، الأداة الخامسة: دعم المنظمات الحقوقية فى بعض المناطق خاصة فيما يتعلق بالميول الجنسية".

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة، وأحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولطفي سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني