الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المركزية لمكافحة الآفات" تتابع محصولى الزيتون والبلح فى واحة سيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

زار الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، محافظة مطروح؛ لمتابعة أعمال مكافحة الآفات، خاصة في محاصيل الزيتون والبلح في واحة سيوة وزراعات الحمام، بحضور المهندس أحمد يوسف، وكيل الوزارة بالمحافظة، وكذلك مدير عام المكافحة. 

خلال الزيارة، تم المرور على عدد من مزارع نخيل البلح والزيتون، حيث شدد رئيس الإدارة المركزية على أهمية مشاركة المزارعين لجهاز المكافحة بالفحص الدائم لحقولهم والإبلاغ عن أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء أو الآفات الأخرى من ثاقبات العرجون أو الحميرة لتوجيه الإدارة لعلاجها أولًا بأول، وأيضًا على أهمية اتباع العمليات الزراعية والنخلية المناسبة وفي مواعيدها وعدم إهمالها. 

وأكد رزق، أهمية مرور مهندسي المكافحة والفحص الدوري للنخيل ورصد الإصابات، مشيدًا بدورهم وجهودهم المبذولة في هذا الشأن، وطالب مهندسي المكافحة ببذل المزيد من الجهد للحد من آفات النخيل والزيتون والآفات الأخرى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن وزير الزراعة دائم التوجيه للعمل بهذه القطعة الغالية من أرض مصر والحفاظ على محاصيلها، حيث تعمل جهات الوزارة على ذلك من خلال معهد بحوث وقاية النباتات ومعهد بحوث النخيل ومركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى الدعم الكامل الذي يقدمه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في هذا الشأن.

يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة جهود محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الزراعة في الحفاظ على الثروة الزراعية بمطروح، خاصة من النخيل والزيتون بواحة سيوة والحفاظ عليها ورفع إنتاحيتها؛ لما تمثله من أهمية ومورد اقتصادى كبير، وفي ظل اهتمام الدولة بالزراعات التصنيعية ذات القيمة المضافة، التي يعمل بها عدد كبير من المواطنين بطريقة مباشرة عن طريق الزراعة أو بطرق غير مباشرة بالصناعات القائمة عليها وبتوجيه من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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السيد القصير وزير الزراعة العمليات الزراعية سوسة النخيل الحمراء محافظ مطروح مطروح معهد بحوث وقاية النباتات

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