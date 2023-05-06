السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحرى عن المتهمين بسرقة أستاذ جامعى فى مول بالتجمع

جريدة الدستور

أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم السبت، حجز متهمين بسرقة مبلغ مالي داخل مول شهير، 24 ساعة على ذمة التحريات، وسماع أقوال شهود العيان.


كان تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أستاذ بإحدى الجامعات، بأنه حال وجوده بأحد المولات ترك سهوًا ظرفا بداخله مبلغ مالى عملات أجنبية خاصة بعمله، داخل دورة المياه وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم وجوده.
تم ضبط المتهم الذي أكد عثوره على الظرف وبداخله المبلغ المالى واستولى عليه، كما أنه حول العملة الأجنبية إلى محلية، وتم ضبطه أيضًا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

فيديو سرقة المبلغ المالى نيابة القاهرة الجديدة الكلية سرقة المولات الشهيرة

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