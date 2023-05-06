الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"البلاستيك بين المنفعة والضرر".. دورة تدريبية بمعهد علوم البحار بالسويس

جانب من الدورة
جانب من الدورة

انطلقت دورة تدريبية بمعهد علوم البحار في السويس، اليوم السبت، في إطار استكمال الدورات التدريبية والتي يقدمها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة في مجال البيئة بفروع المعهد المختلفة.

ونظم معهد علوم البحار الدورة التدريبية  تحت عنوان "البلاستيك بين المنفعة والضرر" تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

وتقام الدور بمقر المعهد بالسويس بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب البيئة الفترة من 6  إلى 8  مايو الجاري تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالحليم، مدير فرع المعهد بالسويس.

وتهدف الدورة لتقديم التوعية البيئية لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على التنمية المستدامة، وتناولت محاضرات اليوم الأول للدكتورة ولاء عمر استاذ مساعد كلية هندسة البترول التعدين – جامعة السويس حول اللدائن وانواع البلاستيك واستخداماته وأضرار البيئية وعدم تحلله.

واستهلت الدكتورة ولاء المحاضرة الثانية حول  كيفية استخدام البلاستيك الحيوى كبديل للبلاستيك التقليدى كمثال البيوبلاستيك والفوائد من استبدال البلاستيك البيوبلاستيك وطرق تحضره. 

واختتمت محاضرات اليوم الأول للدكتورة وفاء رمضان الباحث بجهاز شئون البيئة فرع السويس حول استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 

وتناولت المحاضرة الاستراتيجية من خلال الرؤية والهدف والإجراءات المستهدفة وأركانها في ظل صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022 والتي أصدر جهاز شؤون البيئة استراتيجية الحد من أكياس البلاستيك.

تناولت المحاضرة محاور الاستراتيحية الممثلة في حظر التوزيع المجانية وحدد سمك الأكياس وبناء القدرات والدعم الفني للجهات المعنية، حيث تم التركيز خلال المحاضرات على أضرار الأكياس البلاستيكية وأهمية استجابة المواطنين لتغير النمط السلوكي لاستخدام الأكياس البلاستيك في ضوء توفير الوعي البيئي لتلك الظاهرة. 

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السويس دورة علوم البحار المصايد البلاستيك

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