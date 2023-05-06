الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. نجوى كرم تحتفل بـ"شغل موسيقى" مع جمهورها في أبو ظبي

النجمة نجوى كرم
النجمة نجوى كرم

انتهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، من كافة البروفات والتحضيرات الخاصة رفقة فرقتها الموسيقية، تمهيدًا لأحد أضخم حفلاتها المقرر إقامته مساء اليوم السبت فى قصر الإمارات، بمدينة أبوظبي، ضمن جولة حفلاتها الصيفية التي تحييها خلال مايو الجارى ويونيو المقبل.

ومن المقرر أن تقدم “نجوى” خلال الحفل باقة من أروع أغنياتها التي حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهورها ونالت من خلالها شهرة واسعة طوال مشوارها الفني، كما تحتفل بأحدث أغنياتها التي تحمل اسم “شغل موسيقى” التي طرحتها مساء أمس الجمعة، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد، “كاريزما” الذي تضع له اللمسات النهائية، ومقرر أن تطرحه تباعًا على طريقة السينجل خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل البوم “كاريزما” 

ويضم ألبوم “كاريزما” مجموعة كبيرة من الاغنيات التي تتنوع بين الرومانسية والدرامية، ويعتبر هذا الألبوم عودة للنجمة نجوى كرم، بألبوم كامل خاصة أن آخر ألبوماتها "مني إلك"  كانت قد طرحته منذ 5 أعوام وتحديدًا فى عام 2017، ومن بين أغاني الألبوم "بعيدك، يحرفلك قلبك، على نوم عيني، قمر العشاق، آه من الغرام، نزلت البحر، الدنيي تحديت، حبيبي مين، تعا بورد بقلبي".

تفاصيل أحدث أغنيات نجوى كرم “شغل موسيقى”

أغنية “شغل موسيقى” من كلمات الشاعر عامر لاوند، ومن ألحان وتوزيع علي حسون، وتقول كلماتها “روحي طقّت ما اتحمّل ليلة بلاهم.. قلبي دقّة بدقّة يعاني قلبي يهواهم.. ياللي ساكن نبض القلب وعارف بحالي.. ماترحمني ليلة وترجع ليّا يا غالي.. سامع بالمو سامع يوم بأدوية للهجران.. راحو والقلب وحداني مكسور وتعبان.. شوقي واصل للمرّيخ ودار الكواكب.. الله وياهم يا قوّة تردّ الحبايب”.

وكانت قد طرحت النجمة نجوى كرم، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “حلو الدنيا”، وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي، وروبير الأسعد، وقام بأعمال الهندسة الصوتية فادي جيجي.

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