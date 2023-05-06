مصادر تكشف خطة تطوير الصناعات الكيماوية في شركات قطاع الأعمال العام

كشفت مصادر مطلعة عن خطة تطوير الصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تعد من الصناعات الحيوية التي تعمل على توفير العديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، وتشكل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وقال المصادر في تصريح لـ"الدستور" إنه من أجل تطوير هذه الصناعة، تتبنى الشركات في قطاع الأعمال العام في مصر خطة تطوير شاملة، تهدف إلى زيادة إنتاجية الصناعات الكيماوية في مصر، وتحسين جودة المنتجات المصنعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتوفير المنتجات المحلية بأسعار تنافسية، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية للصناعة الكيماوية.

وأوضحت المصادر أن الخطة تتضمن عدة محاور، منها:

1- تحسين البنية التحتية: يتمثل في توفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعات الكيماوية، مثل توفير المواد الخام والطاقة بأسعار تنافسية، وتوفير الأراضي المخصصة لإنشاء المصانع، وتحسين الخدمات اللوجستية.

2- تحديث التكنولوجيا: يتمثل في تحديث التقنيات المستخدمة في الصناعات الكيماوية، وتطوير العمليات الصناعية لتحسين الإنتاجية وتوفير المزيد من المنتجات ذات الجودة العالية.

3- توفير التدريب والتعليم: يتمثل في توفير التدريب والتعليم للعاملين في الصناعات الكيماوية، وذلك لتحسين مهاراتهم وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم.

4- تحسين السلامة والصحة المهنية: يهدف تحسين معايير السلامة والصحة المهنية في الصناعات الكيماوية، وتوفير المعدات الواقية اللازمة للعاملين، وتدريبهم على كيفية التعامل مع المواد الخطرة، وذلك لتحسين بيئة العمل والحد من حوادث العمل.

5- التوجيه للصادرات: يتمثل في توجيه الصناعات الكيماوية للتصدير، وتطوير الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية، لزيادة قيمة الصادرات المصرية وتحقيق فائض تجاري.

6- تشجيع الاستثمارات الأجنبية: يتمثل في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الكيماوية في مصر، وذلك بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار.

وأشارت المصادر إلى أنه توفر هذه الخطة مجموعة من الفرص والتحديات التي يجب مواجهتها، ومن أبرز التحديات التي تواجهها هي توفير الموارد المالية اللازمة، وتحسين المناخ التشريعي والتنظيمي، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.

وأكدت المصادر أنه بالنظر إلى الفرص المتاحة، فإن تنفيذ هذه الخطة سيساهم بشكل كبير في تحسين الصناعات الكيماوية في مصر، وزيادة الإنتاجية والتنافسية، وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.