السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة «الماث» (راجع معانا)

مستر مرتجى ميلاد
مستر مرتجى ميلاد

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. ننشر المراجعة النهائية فى مادة «الماث» (راجع معانا)

يبحث العديد من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي عن المراجعات النهائية الخاصة بالمواد الدراسية وذلك عقب انطلاق الامتحانات الخاصة بهم والتى انطلقت اليوم بمادة اللغة العربية.

وإيمانا من الدستور بمصلحة طلابها تقوم الدستور بنشر المراجعة النهائية فى مادة “الماث” لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وذلك بإشراف المعلم مرتجى ميلاد.

 

وبحسب ما أعلن عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي فهو كالتالى 

 - يوم الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

 

- يوم الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف، ومادة الجغرافيا من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

 

- يوم الخميس 11 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات. 

 

- يوم الأحد 14 مايو 2023: امتحان مادة الفيزياء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً وامتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر ظهراً. 

 

- يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر ونصف لمدة ساعة.

 

- يوم الخميس 18 مايو 2023: امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة ثلاث ساعات.

 

- يوم الأحد 21 مايو 2023: امتحان مادة الكيمياء وعلم النفس والاجتماع من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين. 

 

- يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: امتحان مادة الأحياء والتاريخ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر لمدة ساعتين.   

 

الأول والثاني الثانوي الأول والثاني الامتحانات الثاني الثانوي الثانوي الامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الصف الثاني الثانوي

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