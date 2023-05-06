نظرات حزن وحسرة.. كيف استقبل الأمير هارى شقيقه ويليام فى حفل التتويج؟

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على الحزن الذي ظهر على وجه الأمير هاري خلال حضوره حفل تتويج والده الملك تشارلز صباح اليوم في دير وستمنستر آبي، ورؤيته شقيقه الأكير الأمير ويليام للمرة الأولى منذ إصدار مذكراته المثيرة للجدل "سبير" ومسلسله الوثائقي عبر منصه "نيتفليكس".

وقالت الصحيفة، إن الأمير هاري ظهر بابتسامة حزينة حيث أُجبر على مشاهدة تتويج الملك تشارلز الثالث من مقعده المنحدر في الصف الثالث - بينما احتل شقيقه الأمير وليام مركز الصدارة إلى جانب كيت ميدلتون المتألقة.

اضطرابات داخلية

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن دوق ساسكس البالغ من العمر 38 عامًا، بدا حريصًا على تقديم عرض مرح في وستمنستر أبي وسط تكهنات مستمرة حول الاضطرابات الداخلية للعائلة المالكة بعد إصدار مذكراته المفاجئة سبير، حيث كان يرتدي ميداليات مثبتة على سترته، وشوهد يضحك ويبتسم أثناء دخوله الكنيسة الملكية إلى جانب الأميرات يوجيني وبياتريس وزوج كل منهما جاك بروكسبانك وإيدو مابيلي موزي.

وتابعت أن هاري هز رأسه بشكل محرج للضيوف الآخرين بينما كان يتجول بمفرده في الممر ليجلس بجوار أبناء عمومته قبل وصول والده وزوجته الملكة كاميلا.

وأشارت إلى أنه لم يُر هاري لأكثر من 24 ساعة بعد وصوله وظلت خطط إقامته محاطة بالسرية - قبل أن يتضح أنه سافر إلى المملكة المتحدة على متن رحلة تجارية لشركة الخطوط الجوية الأمريكية صباح الجمعة، يأتي ذلك بعد الإعلان اليوم عن دعوة الابن الأصغر للملك، الذي كان من المتوقع أن يبقى في Frogmore Cottage طوال الليل، وتناول طعام الغداء في قصر باكنجهام بعد الخدمة، ولكن من غير المعروف ما إذا كان سيقبل هاري دعوة والده لتناول العشاء مع العائلة بعد انتهاء مراسم التتويج أم أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور عيد ميلاد نجله الأكبر آرتشي.

وأوضحت الصحيفة، أن الكثيرين ينظرون إلى دعوة الملك تشارلز لنجله الأمير هاري بحضور حفل الغذاء على أنها غصن زيتون بعد أن تركت مذكرات هاري المثيرة للجدل العديد من أفراد العائلة المالكة في حالة غضب كبرى وأبرزهم شقيقه الأمير ويليام.

قال مصدر مطلع: "أخبرنا القصر أن الأمير هاري قد تمت دعوته مرة أخرى إلى قصر باكنغجام بعد ظهر اليوم".

وتابع: "الأمير هاري لم يكشف بعد عن موقفه بحضور الحفل العائلي أم لا".