السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في قضية اللجان النوعية بحلوان

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

أجلت الدائرة الأولي إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة متهم في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتي جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى متهم جماعة الإخوان الإرهابية رابعة والنهضة

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