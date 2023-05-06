السبت 06 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مياه دمياط يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء مهندس أحمد شاهين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، كل التطورات التنفيذية لأعمال شبكات مياه الشرب وتوسعات محطات المياه وشبكات وروافع الصرف الصحي بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المرحلة الأولى".

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة بحضور المسئولين عن مشروع "حياة كريمة" المسندة إليهم الأعمال لبحث الموقف التنفيذي للمشروع ونسب الإنجاز ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة العمل، وكذلك مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال وتاريخ النهو المتوقع للمشروع بعد مناقشة معوقات التنفيذ في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط، على ضرورة الالتزام بنهو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في التوقيتات المحددة وبالمستوى الفني المحدد، وتذليل أي عقبات بالتنسيق الكامل بين كل الجهات القائمة على التنفيذ والإشراف لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا وتقديم كل الخدمات التي يحتاج لها المواطن.

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