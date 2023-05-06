السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان قمح مجهول المصدر بالباجور في المنوفية

قمح
قمح

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن ضبط سيارة تحمل 10 أطنان و350 كجم قمح محلي معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على عملية الشراء، وعدم الحصول على ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة الباجور.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائق السيارة وتحرير محضر إداري بالواقعة رقم (3158) لسنة 2023، مشددًا على المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة. 

جاء ذلك وفق تقرير مديرية التموين بالمحافظة بشأن إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولًا استراتيجيًا مهمًا.

وفي إطار جهود الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة لضبط المخالفين ومنظومة الأسعار، أوضح عاطف الجمال، مدير مديرية التموين أنه خلال يوم واحد تم تحرير 174 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 79 محضر مخالفات مخابز و95 محضر أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر رقم (8424) لسنة 2023 ضد المدير المسئول عن أحد المحال لتجهيز المأكولات بناحية شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم عاصمة المنوفية والتحفظ على 10 إسطوانات غاز كبيرة الحجم وعدم اتباع اشتراطات السلامة المهنية والحريق والحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون التام مع جميع  الإدارات التموينية مرورهم الميداني على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة للتأكد من صلاحية السلع المعروضة وتوافرها بالكميات الكافية ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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