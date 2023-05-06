السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": تصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد هجوم الكرملين (فيديو)

الأزمة الروسية
الأزمة الروسية الأوكرانية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تصعيدًا في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد هجوم الكرملين.

وأشار التقرير، إلى أن مرحلة جديدة من النزاع العسكري والتصعيد أصبحت على أعتاب الأزمة الروسية الأوكرانية، مع الهجوم على مقر الكرملين بطائرتين مسيرتين، واتهام موسكو لـ كييف وواشنطن بالوقوف وراء  الاعتداء على مقر الرئاسة الروسية.

وحتى هذه اللحظة لم تبرهن روسيا على صدق اتهامها لأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، بالوقوف وراء هذا الهجوم، الذي تقول عنه كييف أنه ستارًا مزيفًا لتبرير تصعيد عسكري محتمل على أراضيها.

وبحسب الرواية الأوكرانية، فإن روسيا قد تتخذ من هذا الهجوم دافعًا لتكثيف هجماتها، وربما التصعيد العسكري بشكل غير مسبوق ردًا على دخول عملية هجوم الربيع الأوكراني مراحلها النهائية، ومع تواصل إرسال المساعدات العسكرية الغربية المقدمة لـ كييف. 

وقامت روسيا، بتنفيذ عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، ومدن أخرى.

الكرملين الأزمة الروسية الأوكرانية هجوم الكرملين تصعيد اكسترا نيوز

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