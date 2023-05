قبل افتتاحه.. تفاصيل العمل المصري المشارك في بينالي فينسيا للعمارة 2023

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بينالي العمارة الدولي 2023 بفينسيا، المقرر افتتاحه في 18 مايو الجاري، ويستمر حتى 20 نوفمبر المقبل، وهي المسابقة التي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، للمرة الثامنة لاختيار أفضل أفكار لمشروعات العمارة التي تحقق موضوع المعرض، حيث تم اختيار هذه الدورة بعنوان "The Laboratory of the Future".

وقبل أيام؛ أعلن "التنسيق الحضاري" انتهاء فريق العمل الفائز بإعداد العمل الذي يمثل مشاركة مصر في بينالي العمارة الدولي 2023 بفينسيا، وصرح المهندس محمد أبو سعدة بأن فريق العمل الفائز لهذا العام من جامعة عين شمس قد انتهى من تصنيع العمل الذي يجسد فكرة البينالي لهذا العام تحت مسمى "مختبر المستقبل".

خلال السطور التالية؛ نكشف تفاصيل العمل المصري المشارك في بينالي فينيسيا للعمارة 2023، وقد تمكن فريق من جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة إيطالية من الفوز بالمسابقة..

يحمل العمل المشارك اسم NiLab.

هو مختبر لتطوير الأفكار والمشروعات على نهر النيل، وذلك في هيئة ستة موضوعات رئيسية هي: الطبيعية، العمران، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، الآثار من خلال ثمانية عشر فكرة لمشروعات علي نهر النيل والتي تصلح أيضا ليتم تطبيقها علي جميع الأنهار بالعالم والتي تتضمن الخصائص.

يتكون فريق العمل الفائز من د. غادة فاروق حسن القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. أحمد سامي عبدالرحمن، د. روزا مارينا تورناتورا، د. أوتافيو سالفاتور امارو، م. معتز سمير حسن.

جدير بالذكر أنه تم دعوة 16 جامعة عالمية هذا العام للبحث ووضع أفكار عن 6 محاور على طول نهر النيل وتشمل: الزراعة- العمران- الآثار- الطبيعة- الصناعة- البنية التحتية، وجاري الآن العمل على شحن الاعمال إلى فينيسيا.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدة أسماء تضم كوكبة من أساتذة العمارة والديكور وهم د. دليلة الكرداني "أستاذ العمارة والتصميم العمراني – كلية الهندسة – جامعة القاهرة ورئيس لجنة تحكيم المسابقة"، د. ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والإعلام – جامعة كوفنتري، م. أنسي أبوسيف "مصمم الديكور والمناظر السينمائية"، د. أيمن حسان "أستاذ ورئيس قسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة"، سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت – جريدة الأهرام، م. محمد السيد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس الأمانة الفنية د. هاني حسني، وعضوية كلًا من د. هايدي شلبي، وعلاء شقوير.

ويعد معرض بينالي فينيسيا للعمارة The Venice Biennale/Biennale di Venezia هو المعرض الأعرق على المستوى الدولي والذي يقام في مدينة فينيسيا بإيطاليا مرة كل عامين منذ عام 1980، وهو واحد من أهم المعارض والملتقيات المعمارية الدولية، وتحرص كافة الدول علي المشاركة والتمثيل في هذا الملتقي الهام.